UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Трускавце Львовской области два человека упали в яму, глубина которой составляет около 4 метров. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.

Инцидент произошел днем 27 октября около 14:30 на улице Стуса, 14. К счастью, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Чтобы спуститься в яму спасателям понадобилась штурмовая лестница. Они обвязали людей ремнями и спасательной веревкой, после чего людей вытащили на поверхность.

В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

"Для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники", - говорится в сообщении.

В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, в Киеве полицейский из Ивано-Франковской области спас от утопления маленькую девочку лет 4-5. Инцидент произошел в местном парке "Победа", где двое правоохранителей гуляли в нерабочее время.

Они фотографировались и заметили в воде розовую курточку, потом поняли, что в озере находится ребенок. Один из них быстро сбросил с себя верхнюю одежду и поплыл спасать девочку. К счастью, она была в болоньевой курточке и это ее спасло, поскольку под капюшон попал воздух и держал ее на воде.

Мы также писали о том, что в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьГСЧС