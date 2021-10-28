Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото)

Инцидент произошел днем 27 октября около 14:30 на улице Стуса, 14. К счастью, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Чтобы спуститься в яму спасателям понадобилась штурмовая лестница. Они обвязали людей ремнями и спасательной веревкой, после чего людей вытащили на поверхность.

В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

"Для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники", - говорится в сообщении.

В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)