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Під Львовом люди провалилися в 4-метрову яму (фото)

Автор: Роман Мирончук

У Трускавці Львівської області двоє людей впали в яму, глибина якої становить близько 4 метрів. Самі вони вибратися не змогли, тому довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС Львівської області.

Інцидент стався вдень 27 жовтня близько 14:30 на вулиці Стуса, 14. На щастя, люди не постраждали і медичної допомоги не потребували.

Щоб спуститися в яму рятувальникам знадобилася штурмова драбина. Вони обв'язали людей ременями і рятувальною мотузкою, після чого людей витягли на поверхню.

У Трускавці люди провалилися в 4-метрову яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

"Для надання допомоги залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

У Трускавці люди провалилися в 4-метрову яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, у Києві поліцейський з Івано-Франківської області врятував від утоплення маленьку дівчинку років 4-5. Інцидент стався в місцевому парку "Перемога", де двоє правоохоронців гуляли в неробочий час.

Вони фотографувалися і помітили у воді рожеву курточку, потім зрозуміли, що в озері знаходиться дитина. Один з них швидко скинув з себе верхній одяг і поплив рятувати дівчинку. На щастя, вона була в болоньєвій курточці і це її врятувало, оскільки під капюшон потрапило повітря і тримало її на воді.

Ми також писали про те, що в Луцьку шматок балкона ледь не пробив голову перехожому.

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Львовская областьДСНС