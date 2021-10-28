Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото)
В Трускавце Львовской области два человека упали в яму, глубина которой составляет около 4 метров. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.
Инцидент произошел днем 27 октября около 14:30 на улице Стуса, 14. К счастью, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Чтобы спуститься в яму спасателям понадобилась штурмовая лестница. Они обвязали людей ремнями и спасательной веревкой, после чего людей вытащили на поверхность.
В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)
"Для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники", - говорится в сообщении.
В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)
Напомним, в Киеве полицейский из Ивано-Франковской области спас от утопления маленькую девочку лет 4-5. Инцидент произошел в местном парке "Победа", где двое правоохранителей гуляли в нерабочее время.
Они фотографировались и заметили в воде розовую курточку, потом поняли, что в озере находится ребенок. Один из них быстро сбросил с себя верхнюю одежду и поплыл спасать девочку. К счастью, она была в болоньевой курточке и это ее спасло, поскольку под капюшон попал воздух и держал ее на воде.
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