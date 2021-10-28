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Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото)

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Трускавец, Четверг 28 октября 2021 11:41
Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото) Коллаж РБК-Украина: под Львовом двое людей упали в глубокую яму
Автор: Роман Мирончук

В Трускавце Львовской области два человека упали в яму, глубина которой составляет около 4 метров. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.

Инцидент произошел днем 27 октября около 14:30 на улице Стуса, 14. К счастью, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Чтобы спуститься в яму спасателям понадобилась штурмовая лестница. Они обвязали людей ремнями и спасательной веревкой, после чего людей вытащили на поверхность.

Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото)

В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

"Для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники", - говорится в сообщении.

Под Львовом люди провалились в 4-метровую яму (фото)

В Трускавце люди провалились в 4-метровую яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, в Киеве полицейский из Ивано-Франковской области спас от утопления маленькую девочку лет 4-5. Инцидент произошел в местном парке "Победа", где двое правоохранителей гуляли в нерабочее время.

Они фотографировались и заметили в воде розовую курточку, потом поняли, что в озере находится ребенок. Один из них быстро сбросил с себя верхнюю одежду и поплыл спасать девочку. К счастью, она была в болоньевой курточке и это ее спасло, поскольку под капюшон попал воздух и держал ее на воде.

Мы также писали о том, что в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему.

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Львовская область ГСЧС
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