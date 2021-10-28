Під Львовом люди провалилися в 4-метрову яму (фото)

У Трускавці Львівської області двоє людей впали в яму, глибина якої становить близько 4 метрів. Самі вони вибратися не змогли, тому довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС Львівської області.

Інцидент стався вдень 27 жовтня близько 14:30 на вулиці Стуса, 14. На щастя, люди не постраждали і медичної допомоги не потребували.

Щоб спуститися в яму рятувальникам знадобилася штурмова драбина. Вони обв'язали людей ременями і рятувальною мотузкою, після чого людей витягли на поверхню.

У Трускавці люди провалилися в 4-метрову яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)

"Для надання допомоги залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

У Трускавці люди провалилися в 4-метрову яму (фото: facebook.com/MNSLVIV)