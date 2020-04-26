Под Львовом люди на коленях встречали погибшего на Донбассе воина

Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: pixabay.com)

Во Львовской области люди встречали погибшего военного ВСУ на коленях

Военный ВСУ Андрей Алешин погиб на Донбассе 22 апреля. 33-летнего бойца хоронили во Львовской области. Когда микроавтобус вез тело героя, то вдоль дороги люди с национальными и красно-черными флагами становились на колени.

В Сколевском районе объявлен траур по погибшему защитнику Украины. Алешин служил в 128 бригаде ВСУ по контракту. Он должен был скоро вернуться домой, в поселок Славское.

Андрей Алешин (фото: Facebook/Олег Маланий)

У Андрея заканчивался в июне 3-летний контракт. Об этом рассказал главный государственный инспектор отдела дежурных Львовской таможни ГФС Олег Маланий на своей странице в Facebook.

Опубліковано Олегом Маланієм Пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

Опубліковано Олегом Маланієм Пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

Люди стоят на коленях, когда везут погибшего бойца ВСУ (видео: Facebook/Олег Маланий)

Напомним, что террористы не прекращают атаковать украинских военных даже во время карантина. На днях в сети появилось видео с последствиями нападений боевиков на Донбассе.

По словам военных ВСУ, было одно утро, когда террористы вели обстрел по позициям наших бойцов вблизи Павлополя более 40 минут. При этом в последнее время боевики начали чаще устраивать провокации. Они ведут обстрелы даже во время приезда журналистов на передовую.

Ранее мы показывали, как украинские бойцы отмечали Пасху на передовой. Военные встретили праздник в окопах, на боевых позициях. При этом десятки капелланов прочли молитвы за прекращение войны, за здоровье и благополучие украинского народа.