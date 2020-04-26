Під Львовом люди на колінах зустрічали загиблого на Донбасі воїна

Військовий ЗСУ загинув на Донбасі (фото: pixabay.com)

У Львівській області люди зустрічали загиблого військового ЗСУ на колінах

Військовий ВСУ Андрій Альошин загинув на Донбасі 22 квітня. 33-річного бійця ховали у Львівській області. Коли мікроавтобус віз тіло героя, то уздовж дороги люди з національними і червоно-чорними прапорами ставали на коліна..

У Сколівському районі оголошено траур за загиблим захиснику України. Альошин служив у 128 бригаді ЗСУ за контрактом. Він повинен був незабаром повернутися додому, в селище Славське.

Андрій Альошин (фото: Facebook/Олег Маланій)

У Андрія закінчувався у червні 3-річний контракт. Про це розповів головний державний інспектор відділу чергових Львівської митниці ДФС Олег Маланій на своїй сторінці в Facebook.

Опубліковано Олегом Маланієм П'ятниця, 24 квітня 2020 р.

Опубліковано Олегом Маланієм П'ятниця, 24 квітня 2020 р.

Люди стоять на колінах, коли везуть загиблого бійця ВСУ (відео: Facebook/Олег Маланій)

Нагадаємо, що терористи не припиняють атакувати українських військових навіть під час карантину. Днями в мережі з'явилося відео з наслідками нападів бойовиків на Донбасі.

За словами військових ЗСУ, був один ранок, коли терористи вели обстріл по позиціях наших бійців поблизу Павлополя більше ніж 40 хвилин. При цьому останнім часом бойовики почали частіше влаштовувати провокації. Вони ведуть обстріл навіть під час приїзду журналістів на передову.

Раніше ми показували, як українські бійці відзначали Великдень на передовій. Військові зустріли свято в окопах, на бойових позиціях. При цьому десятки капеланів прочитали молитви за припинення війни, за здоров'я і добробут українського народу.