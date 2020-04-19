ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото

STYLERЖизнь    19.04.2020 - 21:22
Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото
Военные ВСУ отпраздновали Пасху на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Украинские военные отпраздновали Пасху на Донбассе

Военные ВСУ отпраздновали Пасху на передовой на Донбассе. Воскресное утро украинские защитники встретили в окопах, на боевых позициях. При этом десятки капелланов вознесли молитвы за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие украинского народа.

Украинские воины сегодня, 19 апреля, вместе со всей страной ели традиционные паски, крашенки и другие праздничные вкусности. Фото с передовой опубликовал штаб ООС на своей странице в Facebook.

Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фотоУкраинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото

Военные ВСУ отпраздновали Пасху на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Пользователи сети также поздравили защитников Украины с праздником Пасхи.

  • Храни вас Бог;
  • Божьего благословения и защиты!
  • Спасибо за мирную Пасху. Храни вас Бог, дорогие наши защитники!
  • Краматорск приветствует Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Храни вас Бог!!!
  • Героям Слава!
  • Христос воскрес - воскреснет Украина! С праздником вас! Божьей милости и благословения!
  • Спасибо! С праздником! Храни вас бог!
  • Спасибо за мирное Пасху! Божьей опеки нашим воинам!
  • Христос Воскрес! Пусть Господь благословит нас всех дождаться отныне за год… Чтобы никто не был лишним, чтобы нас больше становилось... Веселых праздников, вкусной пасхи ... Спасибо за мирное небо, берегите себя, дорогие защитники!

Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото

Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото

Скриншоты с Facebook

Напомним, что украинские военные получили уникальное мощное оружие от Укроборонпрома.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе в зоне ООС погиб солдат 93-й омбр "Холодный Яр" Алексей Куприков с позывным "Леший".

ПЦУ получила благодатный огонь: из-за карантина раздачи не будет Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков
Новости Украины Пасхавоенные
Lite
On Top