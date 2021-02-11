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Под Львовом лавина сошла прямо на трассу: впечатляющее видео

Автор: Роман Мирончук

В четверг, 11 февраля, сети появилось видео как в Сколевском районе Львовской области возле поселка Плавье сошла лавина прямо на трассу Киев-Чоп. Инцидент произошел у подножия горного массива Плай, на высоте 600 метров над уровнем моря.

Видео с лавиной опубликовал YouTube-канал "Підслухано Хуст".

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На видео видно, как с горы собирается снег. Сначала он доходит до ограждения трассы, а потом начинает переваливаться уже на асфальт. При этом в это время также идет снег, но дорога была чистой. Лавина перекрыла проезд.

Под Львовом Лавина сошла прямо трассу (видео: YouTube)

Напомним, Львов продолжает засыпать снегом. Пятый день жители города пытаются справиться с последствиями стихии. Въезд в город закрыт, и местные власти призвали жителей оставаться по возможности дома и работать дистанционно.

Со среды на четверг в городе выпало около 10 см снега и все оказалось под сугробами. Общественный транспорт из-за заторов ходит не по графику. При этом более-менее регулярно ездят только трамваи.

По словам синоптиков, за пару суток во Львове выпала месячная норма осадков. Коммунальщики просто не успевают расчищать улицы из-за этого ситуация во многих районах города плачевная.

Спецтехника расчищает только центральные улицы, а все остальные - полностью засыпаны снегом, люди ходят по полуметровым сугробам.

Мы также писали о том, что в Киеве люди жалуются на нечищеные дороги, и на работу общественного транспорта.

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