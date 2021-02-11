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Під Львовом лавина зійшла прямо на трасу: вражаюче відео

Автор: Роман Мирончук

У четвер, 11 лютого, мережі з'явилося відео як в Сколівському районі Львівської області біля селища Плав'я зійшла лавина прямо на трасу Київ-Чоп. Інцидент стався біля підніжжя гірського масиву Плай, на висоті 600 метрів над рівнем моря.

Відео з лавиною опублікував YouTube-канал "Підслухано Хуст".

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На відео видно, як з гори збирається сніг. Спочатку він доходить до огородження траси, а потім починає перевалюватися вже на асфальт. При цьому в цей час також йде сніг, але дорога була чистою. Лавина перекрила проїзд.

Під Львовом Лавина зійшла прямо трасу (відео: YouTube)

Нагадаємо, Львів продовжує засипати снігом. П'ятий день жителі міста намагаються впоратися з наслідками стихії. В'їзд в місто закритий, і місцева влада закликала жителів залишатися по можливості вдома і працювати дистанційно.

З середи на четвер у місті випало близько 10 см снігу, і все виявилося під кучугурами. Громадський транспорт через затори ходить не за графіком. При цьому більш-менш регулярно їздять тільки трамваї.

За словами синоптиків, за кілька діб у Львові випала місячна норма опадів. Комунальники просто не встигають розчищати вулиці через це ситуація у багатьох районах міста плачевна.

Спецтехніка розчищає тільки центральні вулиці, а всі інші - повністю засипані снігом, люди ходять по півметровим заметам.

Ми також писали про те, що в Києві люди скаржаться на нечищені дороги, і на роботу громадського транспорту.

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Новини України Львовская областьлавина
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