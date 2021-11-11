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Под Львовом часть детей запретили брать в детсад: что произошло

Автор: Тетяна Самарук

В Сокольнической общине, что под Львовом, отныне попасть в детсад смогут только дети тех жителей, которые живут в селе более 10 лет.

Так, детсад в Сокольнической общине планируют открыть только в следующем году. Однако, мест в нем будет только 75, в общине проживает более 570 дошкольников, пишет Zaxid.net.

Почему других детей не будут брать в детсад

Местные депутаты решили, что в детский сад будут принимать только тех детей, чьи родители живут в Сокольниках более 10 лет.

По словам председателя Сокольнической общины Тараса Сулимка, соответствующее решение депутаты Сокольнической общины приняли практически единогласно, ведь поскольку мест в новом детском саду для всех не хватит.

Кроме того, чиновник добавляет, что в последнее время в Сокольники переехало много новых жителей. Также большинство из них имеет жилье во Львове, а тут просто домик.

"Живут здесь, мусорят, свет берут, который у нас проблематичен, канализацию спускают в реку. Приоритет имеет человек, который здесь давно проживает", - отметил чиновник.

Кроме того, глава местной общественной организации Ульяна Солонюк рассказала, что решение является дискриминационным и из-за этого она будет обращаться к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Ранее мы сообщали, что в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу из-за того что он не хотел делать аппликацию.

Также недавно мы писали, что в детском саду Черкасс несколько лет издевались над детьми.

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