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Під Львовом частину дітей заборонили брати до дитсадка: що сталося

Автор: Тетяна Самарук

У Сокільницькій громаді, що під Львовом, відтепер потрапити у дитсадок зможуть лише діти тих жителів, які мешкають у селі понад 10 років.

Так, дитсадок у Сокільницькій громаді планують відкрити тільки наступного року. Однак, місць у ньому буде тільки 75, у громаді проживає понад 570 дошкільнят, пише Zaxid.net.

Чому інших дітей не братимуть у дитсадок

Місцеві депутати вирішили, що у дитячий садок будуть приймати тільки тих дітей, чиї батьки мешкають в Сокільниках понад 10 років.

За словами голови Сокільницької громади Тараса Сулимка, відповідне рішення депутати Сокільницької громади прийняли практично одноголосно, адже оскільки місць у новому дитячому садку для всіх не вистачить.

Окрім того, чиновник додає, що останнім часом у Сокільники переїхало багато нових мешканців. Також більшість із них має помешкання у Львові, а тут просто мають будиночок.

"Живуть тут, смітять, світло беруть, яке у нас проблематичне, каналізацію спускають в річку. Пріоритет має людина, яка тут давно проживає", – зазначив чиновник.

Окрім того, очільниця місцевої громадської організації Уляна Солонюк розповіла, що рішення є дискримінаційним і через це вона звертатиметься до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю, через те що він не хотів робити аплікацію.

Також нещодавно ми писали, що у дитячому садку Черкас декілька років знущалися над дітьми.

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