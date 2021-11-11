Під Львовом частину дітей заборонили брати до дитсадка: що сталося

Чому інших дітей не братимуть у дитсадок

Місцеві депутати вирішили, що у дитячий садок будуть приймати тільки тих дітей, чиї батьки мешкають в Сокільниках понад 10 років.

За словами голови Сокільницької громади Тараса Сулимка, відповідне рішення депутати Сокільницької громади прийняли практично одноголосно, адже оскільки місць у новому дитячому садку для всіх не вистачить.

Окрім того, чиновник додає, що останнім часом у Сокільники переїхало багато нових мешканців. Також більшість із них має помешкання у Львові, а тут просто мають будиночок.

"Живуть тут, смітять, світло беруть, яке у нас проблематичне, каналізацію спускають в річку. Пріоритет має людина, яка тут давно проживає", – зазначив чиновник.

Окрім того, очільниця місцевої громадської організації Уляна Солонюк розповіла, що рішення є дискримінаційним і через це вона звертатиметься до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.