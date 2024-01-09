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У Львові таксист відмовився везти військового, дізнавшись, що він на милицях: деталі скандалу

У Львові таксист відмовився везти військогового (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові таксист сервісу Bolt відмовився везти військового і скасував поїздку, дізнавшись, шо ветеран пересувається на милицях.

Про деталі скандалу повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ветерана війни Андрія у Facebook.

Деталі скандалу з таксистом та військовим у Львові

За словами військового,  8 січня йому довелося чекати на морозі 20 хвилин машину, а водій просто скасував поїздку, бо дізнався, що ветеран на милицях.

"Поки на милицях, змушений частенько користуватись таксівкою (перевязки, поліклініка і т.д.) у Львові і Києві. Болт - це еталон хамства, бидляцтва і тотального не бажання компанії впливати на водіїв!! Як вам варіант, коли я водію повідомив шо на милицях, питаю де він запаркувався, бо не бачу його, а у відповідь: "Там де всі таксисти", кидає трубку, хамить хвилин 4, що він приїхав, але не каже де він, і скасовує замовлення!" - повідомив Андрій про вчинок водія.

"Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той виродок скасував замовлення?" - написав ветеран.

Він повідомив, що подав скаргу у Bolt, але там сказали, що результати розгляду ще невідомі та заблокували його акаунт.

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку", - написав військовослужбовець.

Таксист у Львові скасував поїздку військовому (Скриншот)

Реакція мережі на скандал

Зазначимо, що українці в коментарях почали тегати Bolt, але реакція компанія так і не з'явилася.

  • Давно вже не користуюсь послугами даної компанії. Вони до всіх мають таке відношення, їм абсолютно начхати, хто перед ними: ветеран, інвалід, літня людина, діти...я вже мовчу про не виправдано високі ціни на послуги перевезення.
  • Bolt абсолютне днище вже кілька років. Часто водії в принципі української не розуміють. А деколи і російську не дуже. 
  • Болт - дно. Їхня підтримка теж. Недавно втратила час і кошти, бо водій не захотів везти. Підтримка болт - нам дуже шкода, звертайтесь ще.
  • Болтом давно вже не користуюся саме з цих причин.
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