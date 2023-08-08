Як виглядає табір для полонених росіян: ексклюзивне відео РБК-Україна

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну наша армія регулярно поповнює обмінний фонд. Сотні бранців із РФ направляють до таборів, які спеціально для них звільнили від ув'язнених. Місце, де знаходяться росіяни, не називається. Відомо лише, що воно - на заході країни.

Як виглядає табір для російських полонених

З військовополоненими поводяться строго за Женевською конвенцією - їх добре годують, дають роботу та стежать за їх здоров'ям. Сама будова - це масштабний бетонний майданчик із парканом, колючим дротом та вежами спостереження по периметру.

У місці, де утримуються полонені росіяни, є церква, барбершоп (кімната з кріслом, де стрижуть людину), магазин, кімната відпочинку, їдальня.

У таборі є гаряча вода, оскільки встановлений бойлер. Всім новоприбулим видають чисту робу та перевіряють на наявність хвороб. У ролику ви можете побачити, що в чистих кімнатах стоять нормальні ліжка і ніхто з в'язнів не виснажений.

Також тут є магазин, де кожен може купити те, що захоче. Кожен полонений має власний рахунок, куди його рідні можуть надсилати гроші через посередників в Україні. Крім того, військовополонені працюють та отримують від 10 до 15 гривень за робочий день. Готівку їм на руки не видають.

У їдальні росіянам дають борщ, кашу з олією, салат, хліб.