У Львові створили найбільший тризуб із пасок: дивіться, як встановили новий рекорд України

Захід відбувся у львівському Палаці мистецтв 8 квітня. Учасники акції після старту діставали бойківські паски з коробок, викладали на стіл у формі малого Державного герба України, де їх поливали солодкою глазур'ю, а верхівки прикрашали синім та жовтим посипанням, а також обв'язували стрічкою, йдеться у сюжеті "Суспільного".

Найбільший тризуб із пасок створили у Львові волонтери, військові та переселенці (фото: скріншот з youtube.com/@SuspilneLviv/suspilne.media)

Спочатку планувалося, що викласти подібну композицію з тисячі пасок вдасться за одну годину, проте все вдалося зробити лише за 25 хвилин 17 секунд.

За словами генерального директора Книги рекордів України Анни Крисюк, за останні десять років їй доводилося фіксувати близько восьми рекордів, пов'язаних із Великоднем.

У Львові із тисячі пасок сформували величезний тризуб, а досягнення зафіксували у Книзі рекордів України (фото: suspilne.media)

"Найбільші паски за величиною, найбільші прапори синьо-жовті, були й тризуби, але не з тисячі пасок, їх було набагато менше", - зазначає вона.

Також представниця Книги рекордів України звернула увагу, що нинішній рекорд має такий подвійний характер.

"Перше - це швидкість, це швидкість людей, тому що завжди були готові рекорди з пасок, а зараз це єднання людей - і це дуже важливо. Друге - кожна людина, яка робить паску, вона туди вкладає свою душу. Ці паски поїдуть на передову", - каже Крисюк.

Як створювали найбільший тризуб із пасок (фото: facebook.com/yuriy.kholod)

Так, частину цих пасок передадуть українським захисникам на фронт, а також переселенцям. А решту продадуть, після чого виручені кошти спрямують на потрібні 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ

Вартість однієї з рекордних пасок - від 300 гривень, уточнює заступник голови Львівської облради Юрій Холод у своєму Facebook.

У Львові зробили найбільший тризуб із пасок (фото: suspilne.media)

"Ми розуміємо, що паски на передовій зараз не потрібні - там потрібні дрони, тому більшість з цих пасок ми хочемо реалізувати через наступну акцію "Донать на пташку, отримай паску", - пояснює організатор заходу Олександр Лабецький.

Купити ці паски зможуть усі бажаючі, які перекажуть кошти на рахунок, після чого великодню випічку відправлять поштою, або ж її можна буде забрати у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17). Триватиме акція до 15 квітня.

Відео: волонтери, військові та переселенці у Львові встановили новий рекорд України, склавши найбільший тризуб із пасок

"Ми б ще дві тисячі намазали, розклали та задекорували, головне, щоб нашим хлопцям воно помогло, і щоб ми якомога більше назбирали грошей для наших хлопців", - каже волонтерка Тетяна Суряк, учасниця акції.

Відео: у Львові з тисячі пасок склали гігантський тризуб, встановивши рекорд України