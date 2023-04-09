Во Львове создали самый большой тризуб из пасок: смотрите, как установили новый рекорд Украины

Мероприятие состоялось во львовском Дворце искусств 8 апреля. Участники акции после старта доставали бойковские паски из коробок, выкладывали на стол в форме малого Государственного герба Украины, где их поливали сладкой глазурью, а верхушки украшали синей и желтой посыпкой, а также обвязывали лентой, говорится в сюжете "Суспільного".

Самый большой тризуб из пасок создали во Львове волонтеры, военные и переселенцы (фото: скриншот с youtube.com/@SuspilneLviv / suspilne.media)

Изначально планировалось, что выложить подобную композицию из тысячи пасок удастся за один час, однако все удалось сделать всего за 25 минут 17 секунд.

По словам генерального директора Книги рекордов Украины Анны Крысюк, за последние десять лет ей преходилось фиксировать около восьми рекордов, связанных с Пасхой.

Во Львове из тысячи пасок сформировали громадный тризуб, а достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины (фото: suspilne.media)

"Самые большие паски по величине, самые большие флаги сине-желтые, были и трезубы, но не из тысячи пасок, их было гораздо меньше", - отмечает она.

Также представительница Книги рекордов Украины обратила внимание, что нынешний рекорд имеет такой двойной характер.

"Первое - это скорость, это скорость людей, потому что всегда были готовые рекорды из пасок, а сейчас это единение людей - и это очень важно. Второе - каждый человек, которые делает паску, он туда вкладывает свою душу. Эти паски поедут на передовую", - говорит Крысюк.

Как создавали самый большой тризуб из пасок (фото: facebook.com/yuriy.kholod)

Так, часть этих пасок передадут украинским защитникам на фронт, а также переселенцам. А остальные продадут, после чего вырученные средства направят на нужны 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ

Стоимость одной из рекордных пасок - от 300 гривен, уточняет заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод в своем Facebook.

Во Львове сделали самый большой тризуб из пасок (фото: suspilne.media)

"Мы понимаем, что паски на передовой сейчас не нужны - там нужны дроны, поэтому большинство из этих пасок мы хотим реализовать через следующую акцию "Донать на птичку, получи паску", - объясняет организатор мероприятия Александр Лабецкий.

Купить эти паски смогут все желающие, которые переведут средства на счет, после чего пасхальную выпечку отправят по почте, или же ее можно будет забрать во Львовском дворце искусств (ул. Коперника, 17). Продлится акция до 15 апреля.

Видео: волонтеры, военные и переселенцы во Львове установили новый рекорд Украины, составив самый большой тризуб из пасок

"Мы бы еще две тысячи намазали, разложили и задекорировали, главное, чтобы нашим ребятам оно помогло, и чтобы мы как можно больше насобирали денег для наших ребят", - говорит волонтер Татьяна Суряк, участница акции.

Видео: во Львове из тысячи пасок составили гигантский тризуб, установив рекорд Украины