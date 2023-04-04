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У Львові прихильники московського патріархату звинуватили у війні українців

Колаж РБК-Україна: львівські прихильники УПЦ МП звинуватили українців у російському вторгненні
Автор: Володимир Костирін

Жителі Львова провели пікет біля Свято-Володимирської церкви УПЦ московського патріархату, що розташована у Сихівському районі. При цьому прихильники РПЦ в Україні намагалися перешкодити активістам, вторячи кремлівській пропаганді з абсурдними тезами та звинувачуючи українців у російському нападі.

Про це повідомляє місцеве видання "Варта 1".

Як розповіла учасниця акції Анастасія, метою пікету була підтримка військового ЗСУ Артура Ананьєва, якого у Хмельницькому у храмі УПЦ МП побили священики, що спричинило гучний скандал.

Також дівчина обурюється, що влада Львова "на дев'ятому році війни ігнорує прохання львів'ян про закриття РПЦ у місті".

Коли активісти прийшли до церкви, парафіяни МП "почали говорити, що війну розпочали українці, розповідає Анастасія.

На місце прибули поліцейські, які не втручалися у те, що відбувалося, пікет не забороняли, і стежили, щоб не було інцидентів.

За словами активістки, парафіяни московського патріархату намагалися перешкодити зйомці. Деякі жінки похилого віку кричали, щоб вона йшла геть, а також заперечували факт, що РФ розв'язала війну проти України.

"Війну розпочали українці!" - приголомшила висловлюванням одна із прихильниць МП.

На акції біля церкви УПЦ МП у Львові парафіяни намагалися виправдати російську військову агресію (фото: varta1.com.ua)

Пізніше до них підійшов чоловік, який, за словами Анастасії, прислужує священикові цієї церкви, і грубим тоном сказав парафіянам дати спокій дівчині, бо "вона дура".

"Наш обов'язок як цивільних викорінити все російське з України. Ми не можемо чекати, поки хлопці повернуться з війни і будуть боротися ще й тут з російською навалою. Так це не працює. Ми - надійний тил, який має боротися за Україну, так само як за неї боряться наші військові, медики. Ми маємо боротися за Україну заради всіх полонених та загиблих", - наголошує львівська активістка.

Прихильники УПЦ МП у Львові вторили російській пропаганді про війну (фото: varta1.com.ua)

Раніше повідомлялося, що митрополит Хмельницький УПЦ МП різко розкритикував священика, який побив військового у храмі, там попросився до ПЦУ.

Також нагадаємо, що СБУ викрили ще одного настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв окупантів.

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ЛьвівУПЦ МПВійна Росії проти України