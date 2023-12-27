У Львові з пасажирки стягнули штраф, хоча вона придбала е-квиток: подробиці скандалу

Деталі скандалу

Жінка оплатила проїзд банківською карткою Raiffaisen банку в автобусі 47А на зупинці Рясне-2. Повідомлення "Відхилено" не було, але при перевірці контролери їй заявили, що платіж карткою не зареєстровано, і вона повинна заплатити штраф 300 гривень.

"Нічого довести не вдалося, оскільки списання, як вони пояснили, буде видно тільки за добу. Мені довелося заплатити штраф. Прошу розібратися з цією ситуацією та повернути кошти за штраф", - написала містянка.

Зазначимо, що на одному зі скриншотів видно, що плата 15 гривень за проїзд знаходиться в обробці.

Жінка вимушена була сплатити штраф, хоча проїзд оплатила (Скриншот)

Реакція українців

В коментарях українці обурилися ситуацією і написали, що не треба було жінці платити штраф.