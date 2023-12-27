Во Львове с пассажирки взыскали штраф, хотя она купила е-билет: подробности скандала

Детали скандала

Женщина оплатила проезд банковской картой Raiffaisen банка в автобусе 47А на остановке Рясне-2. Сообщения "Отклонено" не было, но при проверке контролеры ей заявили, что платеж картой не зарегистрирован, и она должна заплатить штраф в 300 гривен.

"Ничего доказать не удалось, поскольку списание, как они объяснили, будет видно только в сутки. Мне пришлось заплатить штраф. Прошу разобраться с этой ситуацией и вернуть средства за штраф", - написала горожанка.

Отметим, что на одном из скриншотов видно, что оплата 15 гривен за проезд находится в обработке.

Женщина вынуждена была заплатить штраф, хотя проезд оплатила (Скриншот)

Реакция украинцев

В комментариях украинцы возмутились ситуацией и написали, что не нужно было женщине платить штраф.