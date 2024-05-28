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У Львові народилася дівчинка-богатирка: скільки важить немовля

Львів, Вівторок 28 травня 2024 10:28
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У Львові народилася дівчинка-богатирка: скільки важить немовля У Львові народилася вагою понад 5 кг (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Львові народилася дівчинка з вагою понад 5,5 кг. Малятко з'явилося на світ у лікарні Святої Анни Першого медоб’єднання Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Що відомо про немовля

Дівчинка народилася 20 травня. Її вага становила 5 550 грамів, а зріст - 60 сантиметрів. Щасливі батьки вже обрали ім'я для малятка та назвали Златою.

Батьки новонародженої - це 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області.

Вони одружилися минулого року у серпні. І того ж місяця новоспечені чоловік та дружина дізналися, що в них буде малюк. Подружжя дуже раділо від звістки.

"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", - розповіла мама дівчинки.

В лікарні повідомили, що пологи у христини відбувалися на 41 тижні вагітності.

"Довірити свої перші пологи молода жінка вирішила спеціалістам Лікарні Святої Анни. Наші акушери-гінекологи спершу хотіли пустити Христину в природні пологи, бо гадали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дитина значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі зважили всі "за" і "проти" та ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину", - розказали у пологовому.

У Львові народилася дівчинка-богатирка: скільки важить немовляУ Львові народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

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