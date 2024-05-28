Во Львове родилась девочка-богатырь: сколько весит младенец

Во Львове родилась девочка с весом более 5,5 кг. Малышка появилась на свет в больнице Святой Анны Первого медобъединения Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

Что известно о младенце

Девочка родилась 20 мая. Ее вес составлял 5 550 граммов, а рост - 60 сантиметров. Счастливые родители уже выбрали имя для малышки и назвали Златой.

Родители новорожденной-– это 24-летняя Кристина и 25-летний Тарас Артышки из села Кротошин Львовской области.

Они поженились в прошлом году в августе. И в том же месяце новоиспеченные супруги узнали, что у них будет малыш. Супруги очень обрадовались.

"Беременность протекала без проблем, животик рос постепенно. Многие ожидали, что будет двойня. Но я знала, что будет одна девочка. Перед родами нам прогнозировали вес 4 килограмма", - рассказала мама девочки.

В больнице сообщили, что роды у христиан происходили на 41 неделе беременности.

"Доверить свои первые роды молодая женщина решила специалистам Больницы Святой Анны. Наши акушеры-гинекологи сначала хотели пустить Кристину в естественные роды, потому что думали, что вес младенца около четырех килограммов. Однако обследование показало, что ребенок значительно больше и превышает размер родовых путей. Взвесили все "за" и "против" и приняли решение о проведении кесарева сечения", - рассказали в роддоме.

Во Львове родилась девочка весом более 5 килограммов (фото: Первое медицинское объединение Львова)