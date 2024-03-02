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У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото)

Як виглядатиме новий центр творчості (фото: ЛМР)
Автор: Василина Копитко

У Львові хочуть реконструювати будівлю 30-х років під комплекс творчого центру дитини та юнацтва. Відповідні містобудівні плани презентували на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ЛМР у Facebook.

Як виглядатиме новий центр творчості

Комплекс творчого центру дитини та юнацтва облаштують у будівлі, що на вулиці Мельника, 21. У радянські часи там був дитсадок. Будівля не є пам’яткою архітектури, але належить до забудови 30-х років у стилі функціоналізму.

Згідно із планом, висота будинку після реконструкції не має перевищувати 18 м, щоб не порушувати панораму міста. Споруда матиме 4 поверхи, частина фасаду буде виконана зі скла, а перед входом будуть зелені насадження.

Реконструкцію будівлі та облаштування центру творчості планує провести благодійний фонд "Лабораторія соціального новаторства".

Так виглядатиме центр дитячої творчості (фото: ЛМР)

Додамо також, що у 2018 році забудовник незаконно добудував новий поверх без погодження в управлінні архітектури. Тоді Благодійний фонд "Лабораторія соціального новаторства" оштрафували на понад 66 тисяч гривень, а згодом ще на 92 тисячі.

Так будівля виглядає зараз (фото: ЛМР)

Раніше ми писали про те, що у Львові планують облаштувати громадський простір із мультимедійними зонами.

Читайте також про те, що для ветеранів з інвалідністю під Києвом збудують ЖК.

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Львів