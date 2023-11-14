У Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операції
У Львові отоларингологи впровадили нову техніку реконструкції барабанної перетинки 9-річногму хлопчику з Хмельницької області. На щастя, операція пройшла успішно.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як медики сформували барабанну перетинку та як насправді правильно чистити вуха.
Під час підготовки матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка львівського Центру дитячої медицини "Охматдит", сайт "Sluh".
Деталі операції
Проблему виявили, коли дитина відвідувала дитячий садок. Огляд показав, що у вусі є сторонній предмет - пластилін.
Відтоді Артем вже переніс чотири операції, після яких барабанна перетинка різко атрофувалася, висохла, потягнулася в глибину і приросла до кістки практично в усіх місцях.
Керівник клініки голови та шиї Центру дитячої медицини Федір Юрочко розповів, що це була дуже складна операція з повної реконструкції перетинки, яку здійснили за порадами професора Анджея Кжижаняка.
Однак, львівські фахівці успішно впоралися із цим завданням.
Надалі на хлопчика очікує ще одна операція.
У Львові лікарі сформували хлопчику барабанну перетинку за новою методикою (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Як правильно чистити вуха вдома
Щоб вимити сірку з вух, необхідно виконати чотири прості кроки.
Намильте руки:
- зніміть з вух прикраси, якщо вони є
- ретельно вимийте руки з милом
- намильте чисті руки
Вставте фалангу мізинця у зовнішній слуховий прохід:
- введіть мізинець у зовнішній слуховий прохід на глибину кінчика мізинця
- відмовтеся від глибокого введення мізинця у слуховий прохід, оскільки існує ризик травмування
Намильте вушну раковину:
- нанесіть мило на вушну раковину
- рівномірно розподіліть мило по вушній раковині
- зробіть пальцем кілька обертальних рухів
Промийте вухо чистою водою:
- перш ніж промити вухо, акуратно вийміть мізинець із вушної раковини
- ретельно промийте вухо чистою водою
- якщо вода потрапила глибоко у вухо, нахиліть голову убік, щоб дати їй витекти
- промокніть вухо сухим рушником або чистою серветкою
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