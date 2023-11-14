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У Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операції

Львів, Вівторок 14 листопада 2023 16:13
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У Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операції Хлопчику у Львові медики сформували нову барабанну перетинку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові отоларингологи впровадили нову техніку реконструкції барабанної перетинки 9-річногму хлопчику з Хмельницької області. На щастя, операція пройшла успішно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як медики сформували барабанну перетинку та як насправді правильно чистити вуха.

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка львівського Центру дитячої медицини "Охматдит", сайт "Sluh".

Деталі операції

Проблему виявили, коли дитина відвідувала дитячий садок. Огляд показав, що у вусі є сторонній предмет - пластилін.

Відтоді Артем вже переніс чотири операції, після яких барабанна перетинка різко атрофувалася, висохла, потягнулася в глибину і приросла до кістки практично в усіх місцях.

Керівник клініки голови та шиї Центру дитячої медицини Федір Юрочко розповів, що це була дуже складна операція з повної реконструкції перетинки, яку здійснили за порадами професора Анджея Кжижаняка.

Однак, львівські фахівці успішно впоралися із цим завданням.

Надалі на хлопчика очікує ще одна операція.

У Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операціїУ Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операціїУ Львові лікарі сформували хлопчику барабанну перетинку за новою методикою (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Як правильно чистити вуха вдома

Щоб вимити сірку з вух, необхідно виконати чотири прості кроки.

Намильте руки:

  • зніміть з вух прикраси, якщо вони є
  • ретельно вимийте руки з милом
  • намильте чисті руки

Вставте фалангу мізинця у зовнішній слуховий прохід:

  • введіть мізинець у зовнішній слуховий прохід на глибину кінчика мізинця
  • відмовтеся від глибокого введення мізинця у слуховий прохід, оскільки існує ризик травмування

Намильте вушну раковину:

  • нанесіть мило на вушну раковину
  • рівномірно розподіліть мило по вушній раковині
  • зробіть пальцем кілька обертальних рухів

Промийте вухо чистою водою:

  • перш ніж промити вухо, акуратно вийміть мізинець із вушної раковини
  • ретельно промийте вухо чистою водою
  • якщо вода потрапила глибоко у вухо, нахиліть голову убік, щоб дати їй витекти
  • промокніть вухо сухим рушником або чистою серветкою

Раніше ми повідомляли, що медики прифронтової лікарні зворушили історією порятунку воїна.

Також ми писали, що у Львові жінці дивом врятували руку, понівечену січкарнею.

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