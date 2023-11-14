Во Львове мальчик получил новую барабанную перепонку уникальным методом: детали операции

Во Львове отоларингологи внедрили новую технику реконструкции барабанной перепонки 9-летнему мальчику из Хмельницкой области. К счастью, операция прошла удачно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как медики сформировали барабанную перепонку и как на самом деле правильно чистить уши.

Детали операции

Проблему обнаружили, когда ребенок посещал детский сад. Осмотр показал, что в ухе есть посторонний предмет - пластилин.

С тех пор Артем уже перенес четыре операции, после которых барабанная перепонка резко атрофировалась, высохла, потянулась в глубину и приросла в кость практически во всех местах.

Руководитель клиники головы и шеи Центра детской медицины Федор Юрочко рассказал, что это была очень сложная операция по полной реконструкции перепонки, которую провели по советам профессора Анджея Кжижаняка.

Однако львовские специалисты успешно справились с этой задачей.

В дальнейшем мальчика ожидает еще одна операция.

Во Львове врачи сформировали мальчику барабанную перепонку по новой методике (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Как правильно чистить уши дома

Чтобы вымыть серу из ушей, необходимо выполнить четыре простых шага.

Намыльте руки:

снимите с ушей украшения, если они есть

тщательно вымойте руки с мылом

намыльте чистые руки

Вставьте фалангу мизинца во внешний слуховой проход:

введите мизинец во внешний слуховой проход на глубину кончика мизинца

откажитесь от глубокого введения мизинца в слуховой проход, поскольку существует риск травмирования

Намыльте ушную раковину:

нанесите мыло на ушную раковину

равномерно распределите мыло по ушной раковине

сделайте пальцем несколько вращательных движений

Промойте ухо чистой водой: