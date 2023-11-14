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Во Львове мальчик получил новую барабанную перепонку уникальным методом: детали операции

Львов, Вторник 14 ноября 2023 16:13
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Во Львове мальчик получил новую барабанную перепонку уникальным методом: детали операции Мальчику во Львове медики сформировали новую барабанную перепонку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове отоларингологи внедрили новую технику реконструкции барабанной перепонки 9-летнему мальчику из Хмельницкой области. К счастью, операция прошла удачно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как медики сформировали барабанную перепонку и как на самом деле правильно чистить уши.

При подготовке материала использованы источники: Facebook-страница львовского Центра детской медицины "Охматдит", сайт "Sluh".

Детали операции

Проблему обнаружили, когда ребенок посещал детский сад. Осмотр показал, что в ухе есть посторонний предмет - пластилин.

С тех пор Артем уже перенес четыре операции, после которых барабанная перепонка резко атрофировалась, высохла, потянулась в глубину и приросла в кость практически во всех местах.

Руководитель клиники головы и шеи Центра детской медицины Федор Юрочко рассказал, что это была очень сложная операция по полной реконструкции перепонки, которую провели по советам профессора Анджея Кжижаняка.

Однако львовские специалисты успешно справились с этой задачей.

В дальнейшем мальчика ожидает еще одна операция.

Во Львове мальчик получил новую барабанную перепонку уникальным методом: детали операцииВо Львове мальчик получил новую барабанную перепонку уникальным методом: детали операцииВо Львове врачи сформировали мальчику барабанную перепонку по новой методике (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Как правильно чистить уши дома

Чтобы вымыть серу из ушей, необходимо выполнить четыре простых шага.

Намыльте руки:

  • снимите с ушей украшения, если они есть
  • тщательно вымойте руки с мылом
  • намыльте чистые руки

Вставьте фалангу мизинца во внешний слуховой проход:

  • введите мизинец во внешний слуховой проход на глубину кончика мизинца
  • откажитесь от глубокого введения мизинца в слуховой проход, поскольку существует риск травмирования

Намыльте ушную раковину:

  • нанесите мыло на ушную раковину
  • равномерно распределите мыло по ушной раковине
  • сделайте пальцем несколько вращательных движений

Промойте ухо чистой водой:

  • прежде чем промыть ухо, аккуратно извлеките мизинец из ушной раковины
  • тщательно промойте ухо чистой водой
  • если вода попала глубоко в ухо, наклоните голову в сторону, чтобы дать ей вытекать
  • промокните ухо сухим полотенцем или чистой салфеткой

Ранее мы сообщали, что медики прифронтовой больницы тронули историей спасения воина.

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