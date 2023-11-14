Во Львове мальчик получил новую барабанную перепонку уникальным методом: детали операции
Во Львове отоларингологи внедрили новую технику реконструкции барабанной перепонки 9-летнему мальчику из Хмельницкой области. К счастью, операция прошла удачно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как медики сформировали барабанную перепонку и как на самом деле правильно чистить уши.
При подготовке материала использованы источники: Facebook-страница львовского Центра детской медицины "Охматдит", сайт "Sluh".
Детали операции
Проблему обнаружили, когда ребенок посещал детский сад. Осмотр показал, что в ухе есть посторонний предмет - пластилин.
С тех пор Артем уже перенес четыре операции, после которых барабанная перепонка резко атрофировалась, высохла, потянулась в глубину и приросла в кость практически во всех местах.
Руководитель клиники головы и шеи Центра детской медицины Федор Юрочко рассказал, что это была очень сложная операция по полной реконструкции перепонки, которую провели по советам профессора Анджея Кжижаняка.
Однако львовские специалисты успешно справились с этой задачей.
В дальнейшем мальчика ожидает еще одна операция.
Во Львове врачи сформировали мальчику барабанную перепонку по новой методике (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Как правильно чистить уши дома
Чтобы вымыть серу из ушей, необходимо выполнить четыре простых шага.
Намыльте руки:
- снимите с ушей украшения, если они есть
- тщательно вымойте руки с мылом
- намыльте чистые руки
Вставьте фалангу мизинца во внешний слуховой проход:
- введите мизинец во внешний слуховой проход на глубину кончика мизинца
- откажитесь от глубокого введения мизинца в слуховой проход, поскольку существует риск травмирования
Намыльте ушную раковину:
- нанесите мыло на ушную раковину
- равномерно распределите мыло по ушной раковине
- сделайте пальцем несколько вращательных движений
Промойте ухо чистой водой:
- прежде чем промыть ухо, аккуратно извлеките мизинец из ушной раковины
- тщательно промойте ухо чистой водой
- если вода попала глубоко в ухо, наклоните голову в сторону, чтобы дать ей вытекать
- промокните ухо сухим полотенцем или чистой салфеткой
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