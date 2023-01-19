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У Львові хірурги врятували багатодітну маму з дуже рідкісним ускладненням після пологів (фото)

Лікарі врятували життя породіллі (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Хірурги лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова врятували матір п'ятьох дітей після пологів. У жінки розірвалася яєчникова артерія, через що вона втратила два літри крові. Раніше у медицині такого випадку не спостерігалося.

Про це повідомляють на сайті Львівського порталу.

Що відомо про надскладну операцію

Жінка народила п'яту дитину – сина Михайла – в одному з пологових будинків Львова. Все пройшло добре, проте на третю добу її стан раптово погіршився: вона відчула біль у животі.

"Комп'ютерна томографія показала: у породіллі розірвалася аневризма яєчникової артерії. Аневризма, тобто потовщення судини, була розміром 3х5 см. Почалася сильна кровотеча", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають лікарі, таке незвичайне розташування аневризми не описували в жодних українських медичних роботах.

Пацієнтка зі своїми лікарями (фото: portal.lviv.ua)

Жінка втратила два літри крові, що зібралася у заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами. В результаті утворилася велика гематома, проте саме вона врятувала життя пацієнтки.

Але тиск гематоми міг спричинити розрив оболонок заочеревинного простору будь-якої миті. Тоді неминуче зупинилося б серце, тому хірургічне втручання було потрібно негайно.

Операція тривала дві години. Разом з аневризмою довелося видалити лівий яєчник. У реанімації жінка провела чотири дні, а вже за тиждень вона поїхала додому до новонародженого Михайла.

Мати п'ятьох дітей після успішної операції (фото: https://portal.lviv.ua)

Раніше ми розповідали, як лікарі врятували чоловіка, який страждав все життя.

Читайте також, як у Львові лікарі прийняли пологи без світла.

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