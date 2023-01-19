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Во Львове хирурги спасли многодетную маму с очень редким осложнением после родов (фото)

Врачи спасли жизнь роженницы (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Хирурги больницы святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова спасли мать пятерых детей после родов. У женщины разорвалась яичниковая артерия, из-за чего она потеряла два литра крови. Раньше в медицине такого случая не наблюдалось.

Об этом сообщают на сайте Львовского портала.

Что известно о сверхсложной операции

Женщина родила пятого ребенка - сына Михаила - в одном из родильных домов Львова. Все прошло хорошо, однако на третьи сутки ее состояние внезапно ухудшилось: она почувствовала боль в животе.

"Компьютерная томография показала: у роженицы разорвалась аневризма яичниковой артерии. Аневризма, то есть утолщение сосуда, было размером 3х5 см. Началось сильное кровотечение", - говорится в сообщении.

Как отмечают врачи, такое необычное расположение аневризмы не описывали ни в каких украинских медицинских работах.

Пациентка со своими врачами (фото: portal.lviv.ua)

Женщина потеряла два литра крови, собравшейся в забрюшинном пространстве между позвоночником и внутренними органами. В результате образовалась большая гематома, однако именно она спасла жизнь пациентке.

Но давление гематомы могло повлечь разрыв оболочек забрюшинного пространства в любой момент. Тогда неизбежно остановилось бы сердце, поэтому хирургическое вмешательство было необходимо немедленно.

Операция длилась два часа. Вместе с аневризмой пришлось удалить левый яичник. В реанимации женщина провела четыре дня, а уже через неделю она уехала домой к новорожденному Михаилу.

Мать пятерых детей после удачной операции (фото: https://portal.lviv.ua)

Раньше мы рассказывали, как врачи спасли мужчину, страдавшего всю жизнь.

Читайте также, как во Львове врачи приняли роды без света.

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