Во Львове хирурги спасли многодетную маму с очень редким осложнением после родов (фото)

Хирурги больницы святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова спасли мать пятерых детей после родов. У женщины разорвалась яичниковая артерия, из-за чего она потеряла два литра крови. Раньше в медицине такого случая не наблюдалось.
Об этом сообщают на сайте Львовского портала.
Женщина родила пятого ребенка - сына Михаила - в одном из родильных домов Львова. Все прошло хорошо, однако на третьи сутки ее состояние внезапно ухудшилось: она почувствовала боль в животе.
"Компьютерная томография показала: у роженицы разорвалась аневризма яичниковой артерии. Аневризма, то есть утолщение сосуда, было размером 3х5 см. Началось сильное кровотечение", - говорится в сообщении.
Как отмечают врачи, такое необычное расположение аневризмы не описывали ни в каких украинских медицинских работах.
Пациентка со своими врачами (фото: portal.lviv.ua)
Женщина потеряла два литра крови, собравшейся в забрюшинном пространстве между позвоночником и внутренними органами. В результате образовалась большая гематома, однако именно она спасла жизнь пациентке.
Но давление гематомы могло повлечь разрыв оболочек забрюшинного пространства в любой момент. Тогда неизбежно остановилось бы сердце, поэтому хирургическое вмешательство было необходимо немедленно.
Операция длилась два часа. Вместе с аневризмой пришлось удалить левый яичник. В реанимации женщина провела четыре дня, а уже через неделю она уехала домой к новорожденному Михаилу.
Мать пятерых детей после удачной операции (фото: https://portal.lviv.ua)
Раньше мы рассказывали, как врачи спасли мужчину, страдавшего всю жизнь.
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