У Львові за 37 мільйонів продають VIP-квартиру з "гарним краєвидом": як виглядає житло

У Львові пропонують купити елітну 6-кімнатну квартиру з терасою та гаражами загальною площею 450 "квадратів" у пентхаусі, а вартість таких апартаментів вказується 950 тисяч доларів, тобто близько 37 мільйонів гривень.

Як виглядає львівська VIP квартира за ціною цілого острова, та які її особливості - дивіться та читайте у матеріалі нижче.

Розташована "золота" квартира в "гостиному домі" на вулиці Червоній, 29, у Франківському районі Львова. Це п'ятиповерхова будівля 2011-2015 років побудови (серія "чешка"). Сам будинок на 24 квартири, має два під'їзди. Стіни з цегли.

Як виглядає елітна квартира у Львові по вул. Червоній, 29, за 950 тисяч доларів (фото: dom.ria.com)

Апартаменти складаються з двох квартир у два рівні, було додано документально сходову клітку. Передбачена можливість піднятися ліфтом з підземного паркінгу на приватну сходову площадку. Як зазначається в оголошенні на сайті Dom.Ria, можна запрограмувати ліфт на чіп, щоб, крім власників, ніхто не міг заїхати на поверх.

Разом із квартирою йдуть два паркомісця у паркінгу на 3 авто. У будівлі чудова шумо- та звукоізоляція.

У Львові продають 6-кімнатну квартиру у пентхаусі на вул. Червоній, 29, за майже мільйон доларів (фото: dom.ria.com)

На величезній терасі є спеціальне укріплення для встановлення відкритого джакузі, а ще там облаштовано сауну. На нових власників елітної квартири чекає житло з "гарним краєвидом" у престижному районі, зазначається в оголошенні.

Квартира з якісним сучасним дорогим ремонтом, мебльована за спецзамовленням з дерева, уся встановлена техніка - відомих німецьких брендів. На одному поверсі у квартирі камін із рудого мармуру, на другому - із пісковика.

Двоповерхова квартира з величезною трасою у Львові за 950 тисяч доларів (фото: dom.ria.com)

У квартирі є індивідуальне газове опалення, центральний водопровід, двоконтурний котел. Є кабельне ТБ, дротовий інтернет, вентиляція.

У санвузлах та на кухні на підлозі та стінах натуральний мармур білий та чорний. На підлозі паркет в одній квартирі із сосни, в іншій із дуба. Підлога з підігрівом.

Як виглядає львівська квартира по вул. Червоній, 29, близько 37 мільйонів гривень (фото: dom.ria.com)

У квартирі кухня-студія, три санвузли, чотири спальні, хол, вітальня, передпокій, їдальня, три балкони.

У характеристиках приміщення вказується, що житло не використовувалося з будівництва. Планування квартири: кімнати суміжно-роздільні, висота стелі 3 метри, в апартаментах дизайнерський ремонт, зовнішнє і внутрішнє утеплення.

У Львові продають квартиру за майже мільйон доларів (фото: dom.ria.com)

Більш детально про VIP квартиру за 950 тисяч доларів у пентхаусі Львова можна дізнатися, подивившись відеогід із докладним оглядом апартаментів.

Відео: огляд елітної квартири на вул. Червоної, 29, у Львові

Що ще можна придбати за такі гроші?

Ціна цієї елітної львівської квартири можна порівняти з вартістю або готового до заселення острова на узбережжі Нікарагуа, або ж, наприклад, незасвоєного анклаву у Французькій Полінезії. Так, за мільйон доларів можна придбати справжній приватний острів.

А ще приблизно на таку суму можна інвестувати в шикарну квартиру в Нью-Йорку (1,1 мільйона доларів), купити картину відомого художника-імпресіоніста 1868 Огюста Ренуара "Дівчина з парасолькою", або ж направити кошти на благодійність, а також - підтримати українських захисників та допомогти ЗСУ наблизити перемогу над російськими окупантами та звільнення всієї території України.