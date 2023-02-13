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Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с "хорошим видом": как выглядит жилье

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Львов, Понедельник 13 февраля 2023 19:24
Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с "хорошим видом": как выглядит жилье Коллаж РБК-Украина: львовскую квартиру предлагают купить за почти миллион долларов
Автор: Владимир Костырин

Во Львове предлагают купить элитную 6-комнатную квартиру с террасой и гаражами общей площадью 450 "квадратов" в пентхаусе, а стоимость таких апартаментов указывается 950 тысяч долларов, то есть около 37 миллионов гривен.

Как выглядит львовская VIP квартира по цене целого острова, и какие ее особенности - смотрите и читайте в материале ниже.

Расположена "золотая" квартира в "гостином доме" на улице Червоной, 29, во Франковском районе Львова. Это пятиэтажное здание 2011-2015 годов постройки (серия "чешка"). Сам дом на 24 квартиры, имеет два подъезда. Стены из кирпича.

Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жилье

Как выглядит элитная квартира во Львове на ул. Червоной, 29, за 950 тысяч долларов (фото: dom.ria.com)

Апартаменты состоят из двух квартир в два уровня, была добавлена документально лестничная клетка. Предусмотрена возможность подняться на лифте из подземного паркинга на частную лестничную площадку. Как отмечается в объявлении на сайте Dom.Ria, можно запрограммировать лифт на чип, чтобы кроме владельцев никто не мог заехать на этаж.

Вместе с квартирой идут два паркоместа в паркинге на 3 авто. В здании прекрасная шумо- и звукоизоляция.

Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жилье

Во Львове продают 6-комнатную квартиру в пентхаусе на ул. Червоной, 29, за почти миллион долларов (фото: dom.ria.com)

На огромной террасе есть специальное укрепление для установки открытого джакузи, а еще там обустроена сауна. Новых владельцев элитной квартиры ждет жилье с "хорошим видом" в престижном районе, указывается в объявлении.

Квартира с очень качественным современным дорогим ремонтом, меблированная по спецзаказу из дерева, вся установленная техника - известных немецких брендов. На одном этаже в квартире камин из рыжего мрамора, на втором - из песчаника.

Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жилье

Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жилье

Двухэтажная квартира с огромной трассой во Львове за 950 тысяч долларов (фото: dom.ria.com)

В квартире индивидуальное газовое отопление, центральный водопровод, двухконтурный котел. Есть кабельное ТВ, проводной интернет, вентиляция.

В санузлах и на кухне на полу и стенах натуральный мрамор белый и черный. На полу паркет в одной квартире из сосны, в другой из дуба. Пол с подогревом.

Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жилье

Как выглядит львовская квартира на ул. Червоной, 29, за около 37 миллионов гривен (фото: dom.ria.com)

В квартире кухня-студия, три санузла, четыре спальни, холл, гостиная, прихожая, столовая, три балкона.

В характеристиках помещения указывается, что жилье не использовалось с момента постройки. Планировка квартиры: комнаты смежно-раздельные, высота потолков 3 метра, в апартаментах дизайнерский ремонт, утепление наружное и внутреннее.

Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жильеВо Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с &quot;хорошим видом&quot;: как выглядит жилье

Во Львове продают квартиру за почти миллион долларов (фото: dom.ria.com)

Более детально о VIP квартире за 950 тысяч долларов в пентхаусе Львова можно узнать, посмотрев видеогид с подробным обзором апартаментов.

Видео: обзор элитной квартиры на ул. Червоной, 29, во Львове

Что еще можно купить за такие деньги?

Цена этой элитной львовской квартиры соизмерима со стоимостью или готового к заселению острова на побережье Никарагуа, или же, к примеру, неосвоенного анклава во Французской Полинезии. Так, за миллион долларов можно купить настоящий частный остров.

А еще примерно на такую сумму можно инвестировать в шикарную квартиру в Нью-Йорке (1,1 миллиона долларов), купить картину известного художника-импрессиониста 1868 года Огюста Ренуара "Девушка с зонтиком", или же направить средства на благотворительность, а также - поддержать украинских защитников и помочь ВСУ приблизить победу над российскими оккупантами и освобождение всей территории Украины.

Напомним, перед этим мы писали, что в Ассоциации риелторов рассказали, когда подешевеет жилье.

А также сообщали, что в Киеве сдают мини-квартиру за 4300 гривен, и показывали, как выглядит это необычное жилье.

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