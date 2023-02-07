У Києві здають міні-квартиру за 4300 гривень: як виглядає незвичайне житло (фото)

У Києві пропонують зняти невелике приміщення площею 12 квадратних метрів, розташоване у Голосіївському районі на території приватного сектору поряд із лісом, озером та недалеко від затоки Дніпра. За словами власника житла, воно добре підійде невисокій людині, яка цінує усамітнення.

Як виглядає незвичайна "міні-квартира" у столиці та які її особливості - розповідаємо та показуємо у матеріалі нижче.

Власник житла в оголошенні на сайті ОLX зазначає суму за оренду 4 300 гривень на місяць. А ще для поселення потрібно дати заставу 2 тисячі гривень.

Також зазначається, що по комуналці платити за опалення та гарячу/холодну воду не потрібно, лише за електроенергію за лічильником, причому "понад двісті гривень рідко у кого виходило".

Розташована "маленька студія" біля проспекту Науки, за 10 хвилин їзди автобусом до станції метро "Либідська".

Як переконаний власник Олександр Олексійович, житло "добре підійде для самотнього самітника, який цінує здоровий спосіб життя, природу та усамітнення".

Ще одним важливим фактором слід назвати низькі стелі у приміщенні. В описі не вказується їхня висота, але на знімках видно, що стеля починається практично від рівня дверей.

У Києві здають житло із низькими стелями за 4300 гривень на місяць (фото: olx.ua)

"Приміщення маленьке, як недолік, зазначу, що стеля низька, і людині високого зросту, користуватися сантехнічним куточком, може бути не комфортно. А так все є. Це все - на фотографіях", - пише пан Олександр.

Житло оснащене необхідною побутовою технікою, є меблі, у ванній кімнаті - відкритий душ, труби не "зашиті". Також вказується, що є провідний швидкісний інтернет та WiFi.

Ось як виглядає "маленька студія" у Києві із вартістю оренди 4300 гривень (фото: olx.ua)

Серед плюсів даного житла у приватному секторі власник називає те, що шашлик можна готувати "прямо за чотири метри від вхідних дверей".

"А наявність мінусів мені не відомі. Поруч Голосіївський ліс, озера, недалеко затока Дніпра. З електрикою дуже непогано. Є також автономне джерело живлення електроенергії", - розповідає чоловік.

У Києві здають квартиру на 12 "квадратів" для одинаків невисокого зросту (фото: olx.ua)