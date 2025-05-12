У Львові 17 травня пройде Ярмарок смаку: що покажуть

У Львові 17 травня відбудеться третій Львівський ярмарок смаку, що об'єднає виробників сертифікованих органічних і крафтових молочних продуктів з усієї України та локальних виробників Львівщини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на організаторів заходу.

На ярмарку буде представлена продукція 50 виробників, з яких 15 сироварів з 9 областей України. Дев’ять виробників мають нагороди в міжнародних конкурсах World Cheese Awards у 2022 – 2024 рр.

Органічна сертифікована продукція буде представлена від щонайменше 18 українських виробників із 10 областей України, які пропонуватимуть органічні чаї, соки, сири та іншу молочну продукцію, мед, пастилу, крупи, олію, джеми, м’ясні вироби, вина та інше.

Метою ярмарку є підтримка малих та середніх виробників з різних областей України, популяризація українських сертифікованих органічних та крафтових молочних продуктів, розвиток культури споживання локальної продукції та просування локальних ініціатив задля розвитку торговельного потенціалу.

Захід пройде за адресою вул. Коперника, 17 на території Львівського палацу мистецтв, вхід вільний.