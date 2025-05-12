Во Львове 17 мая пройдет Ярмарка вкуса: что покажут

Во Львове 17 мая состоится третья Львовская ярмарка вкуса, которая объединит производителей сертифицированных органических и крафтовых молочных продуктов со всей Украины и локальных производителей Львовщины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на организаторов мероприятия.

На ярмарке будет представлена продукция 50 производителей, из которых 15 сыроделов из 9 областей Украины. Девять производителей имеют награды в международных конкурсах World Cheese Awards в 2022 - 2024 гг.

Органическая сертифицированная продукция будет представлена от не менее 18 украинских производителей из 10 областей Украины, которые будут предлагать органические чаи, соки, сыры и другую молочную продукцию, мед, пастилу, крупы, масло, джемы, мясные изделия, вина и прочее.

Целью ярмарки является поддержка малых и средних производителей из разных областей Украины, популяризация украинских сертифицированных органических и крафтовых молочных продуктов, развитие культуры потребления локальной продукции и продвижение локальных инициатив для развития торгового потенциала.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Коперника, 17 на территории Львовского дворца искусств, вход свободный.