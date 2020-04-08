Во Львове жестоко убили лидера легендарной рок-группы "Лесик Band": подробности

Александр Дацюк, лидер украинской рок-группы "Лесик Band" был жестоко убит во Львове. О трагедии сообщил Игорь Зинкевич из ОО "Варта-1", позже информацию о смерти 56-летнего музыканта подтвердила и его дочь Кристина. Что известно о происшествии - в материале Styler.

По словам Зинкевича, 7 апреля около 21:00 на Дацюка напал и ударил ножом бездомный. Это случилось на остановке бывшего Львовского завода кинескопов по улице Героев УПА, 76.

Музыканта доставили в больницу, где он скончался на операционном столе. Бездомный нанес ему два ножевых ранения в область сердца.

Злоумышленника задержали и изъяли нож. Им оказался бывший житель дома по улице Героев УПА, 78. Полиция проводит следственные действия.

Александр Дацюк из "Лесик Band" убит во Львове (скрин: facebook.com/igor.zinkevych)

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки как-то подонка.

В связи с карантином мы конечно не будем делать пышного прощания... Светлая тебе память' ять наш ДЮДЯ", - написала дочь Александра.



Александр Дацюк из "Лесик Band" убит во Львове (скрин: facebook.com/Христина Дацюк)

Группа "Лесик Band" была основана в 1990 году, и с тех пор Дацюк был ее бессменным лидером. Особенности стиля группы - суржиковые украинские тексты и хорошо сыгранная музыка различных стилей, таких как рок-н-ролл, блюз, стеб-рок, рэггей и другие.

Александр Дацюк с группой (фото из открытых источников)

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