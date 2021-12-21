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Во Львове женщина родила своего 16 ребенка: фото всей семьи

Автор: Татьяна Самарук

Во Львове женщина родила своего 16 ребенка. Мать-героиня воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.

Об этом сообщили в родильном отделении городской клинической больницы №3 города Львова.

По словам врачей, женщина является настоящей рекордсменкой и даже могла бы войти в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку родила аж 16 детей.

Всего у женщины было 16 родов, 12 из которых - в отделении городской клинической больницы №3 города Львова. Медики говорят, что они уже привыкли к роженице.

"16 декабря родился 9 сын, а дома еще есть 7 дочерей. Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - говорится в сообщении.

Во Львове женщина родила 16 ребенка (facebook.com/Пологове-відділення-комунальної-3-ої-МКЛ-мЛьвова)

Ранее мы сообщали, что в Ровно женщина родила уже 19-го ребенка. Отмечается, что сейчас ее старшему ребенку 27 лет, а самому младшему – девять месяцев. Как призналась женщина, они с мужем стараются чтить заповеди Божьи. Они оба воспитывались в многодетных семьях.

Также мы писали, под Ровно на одной улице родились 7 пар близнецов. По словам местных жителей, причиной тому является вода из башни, над которой поселились аисты.

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роженица