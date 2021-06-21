Во Львове в затопленной дождем многоэтажке загадочно погиб 16-летний подросток

Во Львове после затопления дождем подвала многоэтажки загадочно погиб 16-летний подросток. Парня поразило сильным разрядом электрического тока.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Парень умер еще до приезда скорой медицинской помощи.

"В подвальном помещении, в котором после дождя набралась вода, был поражен электротоком житель Львова 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

ЧП случилось 19 июня около 19:40 в жилом комплексе "Парус Сити", что на улице Кульпарковская, 93.

Ранее мы писали, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на целых 5 минут.

Также сообщалось, что в Запорожье на пляже произошла трагедия с подростком. При этом равнодушие очевидцев поразило медиков.