В Запорожье на пляже произошла трагедия с подростком: равнодушие очевидцев поразило медиков

В Запорожье на Центральном пляже в Днепре утонул 14-летний подросток. Медики заявили, что парня погубило равнодушие окружающих, которые слишком поздно отреагировали на крики о помощи.

Об этом в Facebook сообщил Константин Малашенко, директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи

Известно, что прибывшая скорая в течение почти часа пыталась реанимировать парня, но безуспешно.

"14 лет, чей-то сын, чья то надежда... Да, была скорая, была 50-тиминутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие... Равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся вовремя прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь", - написал Малашенко.

Он добавил, что парня слишком поздно вытащили из воды, поэтому реанимационные мероприятия оказались тщетными.

Местные СМИ сообщают, что парень отдыхал вместе с друзьями. Они играли, ныряли в воду. Свидетели говорят, что друзья парня звали на помощь взрослых, но они вовремя не отреагировали, думая, что это розыгрыш.

Погибший парень был жителем города Запорожье, учился в 9 классе, 2006 года рождения.

Как распознать утопающего

Утопающий человек не размахивает руками, чтобы привлечь внимание (как это часто показывают в фильмах). Он стремится удержаться на воде, и поэтому расправляет руки в стороны. Это позволяет ему ненадолго всплыть, чтобы глотнуть воздуха.

Свойственные утопающим паника и ступор мешают осмысленным движениям руками. К этому добавляется возможная судорога от холодной воды или онемение конечностей в результате шока.

Признаки того, что человек тонет:

Голова погружена в воду, а рот находится у самой поверхности

Голова откинута назад, рот открыт

Стеклянные, пустые глаза не фокусируются, или они вообще закрыты, зажмурены

Волосы закрывают лоб или глаза

Человек держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами

Утопающий дышит часто и поверхностно, захватывая ртом воздух

Пытается перевернуться на спину

Может показаться, что человек карабкается по веревочной лестнице.

Как оказать помощь до приезда медиков

Медики говорят, что до приезда врачей пострадавшему нужно не прекращать проводить сердечно-легочную реанимацию.

"Даже если человек не дышит, никогда не сдавайтесь, не прекращайте делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Именно эти действия играют решающую роль в таких историях", - рассказывает заведующая подстанции СМП в Бердянске Анна Скопенко.