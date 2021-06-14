В Запорожье на пляже произошла трагедия с подростком: равнодушие очевидцев поразило медиков
В Запорожье на Центральном пляже в Днепре утонул 14-летний подросток. Медики заявили, что парня погубило равнодушие окружающих, которые слишком поздно отреагировали на крики о помощи.
Об этом в Facebook сообщил Константин Малашенко, директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи
Известно, что прибывшая скорая в течение почти часа пыталась реанимировать парня, но безуспешно.
"14 лет, чей-то сын, чья то надежда... Да, была скорая, была 50-тиминутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие... Равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся вовремя прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь", - написал Малашенко.
Он добавил, что парня слишком поздно вытащили из воды, поэтому реанимационные мероприятия оказались тщетными.
Местные СМИ сообщают, что парень отдыхал вместе с друзьями. Они играли, ныряли в воду. Свидетели говорят, что друзья парня звали на помощь взрослых, но они вовремя не отреагировали, думая, что это розыгрыш.
Погибший парень был жителем города Запорожье, учился в 9 классе, 2006 года рождения.
Как распознать утопающего
Утопающий человек не размахивает руками, чтобы привлечь внимание (как это часто показывают в фильмах). Он стремится удержаться на воде, и поэтому расправляет руки в стороны. Это позволяет ему ненадолго всплыть, чтобы глотнуть воздуха.
Свойственные утопающим паника и ступор мешают осмысленным движениям руками. К этому добавляется возможная судорога от холодной воды или онемение конечностей в результате шока.
Признаки того, что человек тонет:
- Голова погружена в воду, а рот находится у самой поверхности
- Голова откинута назад, рот открыт
- Стеклянные, пустые глаза не фокусируются, или они вообще закрыты, зажмурены
- Волосы закрывают лоб или глаза
- Человек держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами
- Утопающий дышит часто и поверхностно, захватывая ртом воздух
- Пытается перевернуться на спину
- Может показаться, что человек карабкается по веревочной лестнице.
Как оказать помощь до приезда медиков
Медики говорят, что до приезда врачей пострадавшему нужно не прекращать проводить сердечно-легочную реанимацию.
"Даже если человек не дышит, никогда не сдавайтесь, не прекращайте делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Именно эти действия играют решающую роль в таких историях", - рассказывает заведующая подстанции СМП в Бердянске Анна Скопенко.
Ранее мы писали, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. Малышей чудом удалось спасти.
Также сообщалось, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на 5 минут.