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У Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток

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Львів, Понеділок 21 червня 2021 09:26
У Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток Фото: У Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У Львові після затоплення дощем підвалу багатоповерхівки загадково загинув 16-річний підліток. Хлопця вразило сильним розрядом електричного струму.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

НП сталася 19 червня близько 19:40 в житловому комплексі "Парус Сіті", що на вулиці Кульпарківська, 93.

"У підвальному приміщенні, в якому після дощу набралася вода, був вражений електрострумом житель Львова 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.

Хлопець помер ще до приїзду швидкої медичної допомоги.

Нині всі обставини дивної події встановлюються.

Як сховатися від грози

  • Якщо ви знаходитесь вдома, потрібно закрити всі вікна і двері.
  • Вимкніть всі електричні прилади з мережі.
  • Перебуваючи в авто, не паркуйтеся поблизу високих дерев або конструкцій; опустіть (зніміть) антену, зупиніться і перечекайте пік грози.
  • Якщо ви в полі, знайдіть поглиблення (бажано, щоб там було сухо); не лягайте, краще присядьте, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.

Що не можна робити в грозу

  • Не ховайтеся від зливи під деревом: воно притягує блискавки, і на вас можуть впасти гілки.
  • Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, ліхтарних стовпів, металевих веж, опор електропередач.
  • Якщо ви опинилися в лісі - не ховайтеся від грози на узвишші; тримайтеся місць з низькими дерева. Дуб, тополя, сосна і ялина краще проводять електричні розряди, остерігайтеся їх.
  • Якщо у вас з собою є парасолька - не розкривайте її - металеві прути притягують розряди.
  • Заборонено купатися у водоймах під час грози; якщо ви в човні - швидше дістаньтеся до берега.
  • Не дзвоніть з мобільного - відразу вимкніть його, адже є велика загроза попадання блискавки.

Раніше ми писали, що у Львові сталося справжнє диво з 4-річним хлопчиком, який потонув на цілих 5 хвилин.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі на пляжі сталася трагедія з підлітком. При цьому байдужість очевидців вразила медиків.

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