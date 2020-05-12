Во Львове закрыли паб после того, как его "атаковала" толпа посетителей

Во Львове закрыли паб "Золотой колос" за нарушение карантинных ограничений. Вчера, 11 мая, на летней площадке заведения в центре города собралась толпа посетителей, которая не соблюдала социальную дистанцию.

Заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко на своей странице в Facebook отметил, что некоторые кафе и рестораны, чтобы открыться по новому протоколу безопасности – вложили чуть ли не последние деньги.

При этом часть заведений даже не смогла открыться в первый день, потому что не успела обеспечить все меры безопасности. По словам Москаленко, в протоколе четко определено, что ответственность за это несет руководитель заведения.

Толпа посетителей в пабе (фото: facebook.com/andriy.moskalenko)

Позже на Facebook-странице мэра Львова Андрея Садового появилась информация о том, что нарушителям карантина запретили работать и паб был закрыт. При этом он отметил, что так будет со всеми, кто пренебрегает безопасностью людей.

Скриншот с Facebook

Напомним, что несмотря на ослабления карантина остаются еще много правил, которые необходимо соблюдать, включая масочный режим. За нарушения карантина предусмотрен минимальный штраф в размере 17 тысяч гривен. Если правила нарушает работник, то он может быть оштрафован до 34 тысячи гривен.

При этом с должностных лиц, которые отвечает за выполнение и соблюдение карантина, могут взымать штраф на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

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