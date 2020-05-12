У Львові закрили паб після того, як його "атакував" натовп відвідувачів

У Львові закрили паб "Золотий колос" за порушення карантинних обмежень. Вчора, 11 травня, на літньому майданчику закладу в центрі міста зібрався натовп відвідувачів, який не дотримувався соціальної дистанції.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що деякі кафе і ресторани, щоб відкритися по новому протоколу безпеки – вклали ледь не останні гроші.

При цьому частина закладів навіть не змогла відкритися в перший день, тому що не встигла забезпечити всі заходи безпеки. За словами Москаленко, в протоколі чітко визначено, що відповідальність за це несе керівник закладу.

Натовп відвідувачів в пабі (фото: facebook.com/andriy.moskalenko)

Пізніше на Facebook-сторінці мера Львова Андрія Садового з'явилася інформація про те, що порушникам карантину заборонили працювати і паб був закритий. При цьому він зазначив, що так буде з усіма, хто нехтує безпекою людей.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що всупереч ослабленню карантину залишаються ще багато правил, яких необхідно дотримуватися, включаючи масковий режим. За порушення карантину передбачений мінімальний штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо правила порушує працівник, то він може бути оштрафований до 34 тисячі гривень.

При цьому з посадових осіб, які відповідають за виконання і дотримання карантину, можуть стягувати штраф на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

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