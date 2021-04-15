У Львові затримали п'яного таксиста: їздив з правами померлого батька

У Львові в ніч на четвер, 15 квітня, патрульні затримали 47-річного місцевого жителя, який був п'яний за кермом. Чоловік, позбавлений водійських прав, працював таксистом, використовуючи документ батька, який помер 12 років тому.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці в Facebook .

Водія Dacia Sandero зупинили за порушення ПДР. Коли його попросили показати водійське посвідчення, то він пред'явив права свого батька з переклеєною фотографією.

У Львові затримали п'яного таксиста із правами померлого батька (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохоронці звернули увагу, що цей документ був виданий на 82-річного чоловіка. Під час розмови водій сильно нервував, але потім у всьому зізнався. Підроблене посвідчення у нього вилучили.

У Львові затримали п'яного таксиста із правами померлого батька (фото: facebook.com/lvivpolice)

Крім того, патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Коли його попросили подути в Drager, то прилад показав 0,55 проміле, при дозволених 0,2.

У Львові затримали п'яного таксиста із правами померлого батька (фото: facebook.com/lvivpolice)

Крім того, виявилося, що у чоловіка на початку березня позбавили прав за ДТП, яке він скоїв у стані алкогольного сп'яніння. І ще один протокол до нього за керування в нетверезому стані знаходиться на розгляді в суді.

Тепер водієві загрожує штраф розміром у 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.