Делают ветераном АТО задним числом: новые детали о стрельбе в Киеве

Стрельба в Киеве на Борщаговке (коллаж: РБК-Украина)

Стрелка из киевской многоэтажки хотят "отмазать" от наказания

В Киеве 48-летний мужчина расстрелял своих соседей по подъезду, которые пришли к нему с разборками. Алексей Берестецкий годами не платил за коммунальные услуги и успел накопить около миллиона гривен долга. А не так давно он подключился к общему стояку и соседи платили за электроэнергию, которой пользовался Берестецкий.

Инцидент произошел на Борщаговке на улице Чаадаева 6 ноября.

Мужчина на претензии соседей открыл по ним стрельбу из охотничьего карабина. В результате ранения двух ног получил 40-летний адвокат Николай Б., которого госпитализировали, сейчас ему требуется донорская кровь.

Алексей Берестецкий (фото: facebook.com)

Соседи Берстецкого рассказали, что мужчина направо и налево рассказывал, что он инвалид, и у него есть соответствующие справки. Об этом пишет Страна.

Кроме того, жильцы дома предполагают, что некоторые из справок о психическом расстройстве, но военным он не является.

В Facebook у Алексея Берестецкого сказано, что он уроженец Луганска и работает главой правления в Центре социальной интеграции инвалидов "Благо". Но у организации ни описания, ни подписчиков.

А соседка Берестецкого и журналистка Светлана Панюшкина написала в соцсетях, что федерация тхеквондо берет стрелка на поруки и задним числом делает ему справку, чот он ветеран АТО и "благодетель".

Стрельба в Киеве на Борщаговке (скрин: facebook.com/sveta.panushkina)