Во Львове ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище: восстановлению не подлежит

Ураган по Львову прошелся дважды – в конце прошлой недели и вчера, 30 июня. Ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнями из земли, по городу летали канализационные люки, а тяжелые ветки деревьев крушили машины. В городе до сих пор с перебоями работает транспорт, и коммунальные службы восстанавливают проезд на улицах.

Во время ураганов сильно пострадала и легендарная памятка архитектуры, знаменитый туристический объект – Лычаковское кладбище. По словам директора кладбища, тут повалено около 30 деревьев, почти 250 веток и разрушено более 100 памятников. Часть из них, к сожалению, уже не подлежит восстановлению.

Все дорожки кладбища покрыты ветками и деревьями. Часть расчищают работники кладбища самостоятельно, для других – нужна помощь. Работы тут теперь на месяц.

"Часть надгробий получили незначительные повреждения – отпали или откололись фрагменты. Их подклеим или восстановим. Однако, есть такие памятники и надгробия, которые не подлежат восстановлению", - отметил Нагай.

В нескольких местах добраться к поврежденным памятникам почти невозможно и приходится разбирать завалы или разрезать деревья. Больше всех пострадала семейная гробница Зенткевичей. Михаил Зенткевич был владельцем самых старых львовских аптек "Под золотым оленем". Скульптуру создал знаменитый Иохан Шимзер – сейчас она разбита.

У памятника Войнарам отбит фрагмент руки и другие части. Сама фигура сохранилась. Отломан крест на одной из фигур Иисуса Христа архитектора Юлиана Марковского.

Ураган во Львове разрушил Лычаковское кладбище (Фото: ЛКП "Лычаковское кладбище")