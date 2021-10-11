Умер знаменитый Мисько Барбара - основатель группы "Мертвий півень"

Мисько Барбара скончался в понедельник, 11 октября. Известно, что ему было всего 49 лет. Причины скоропостижной смерти музыканта не сообщаются. О дате и месте прощания родные сообщат позже.

Мисько Барбара (Михаил Ярославович Барбара) родился 14 ноября 1971 года во Львове. В 1989 году он стал одним из основателей рок-коллектива "Мертвий півень". Более 20 лет он был вокалистом группы.

Коллектив выпустил 13 альбомов и в 2011 году фактически прекратил творческую деятельность. Однако Мисько Барбара часто выступал на различных мероприятиях во Львове и исполнял самые известные хиты рок-коллектива.

Мисько Барбара (Фото: facebook.com/miskobarbara)

В 1998 году Мисько Барбара переехал в Харьков, где увлекся театром. До последних дней был лидером харьковского театра "Арабески". Также записывался вместе с харьковскими музыкальными коллективами.

Миська Барбару называли одним из отцов-основателей украинского рока.

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