Во Львове учитель с открытой формой туберкулеза занималась с первоклассниками

Во Львове у учительницы младших классов одной из школ выявили туберкулез в открытой форме. При этом последний обязательный медосмотр педагог проходила в августе перед началом учебного года 2019-2020, во время которого она делала флюорографию.

25-летняя учитель преподает в общеобразовательной школе №78. Учительница стала испытывать проблемы со здоровьем и обратилась к семейному врачу. В поликлинике ее направили в тубдиспансер, где и поставли страшный диагноз, пишет ZAXID.NET.

Педагог с начала учебного года вела уроки в первом классе. Когда в школе узнали о диагнозе, сразу же провели дезинфекцию в классе. Сообщается, что после диагноза были обследованы все дети из первого класса, а также из класса, с которым учитель занималась в прошлом году. Результаты показали, что школьники здоровы.

Кроме того, обследовали и педагогический коллектив - болезнь не выявили больше ни у кого.

Заболевшая учитель прошла медосмотр 16 августа 2019 года, и ее допустили к работе. Женщина не кашляла, не ходила на больничные, но внезапно стала чувствовать недомогание.