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Во Львове на территории детсада произошел трагический несчастный случай (видео)

STYLERПроисшествия    20.07.2019 - 15:12
Во Львове на территории детсада произошел трагический несчастный случай (видео)
Во Львове в детском садике погиб 24-летний рабочий (Фото: коллаж РБК-Украина)

Парня убило бетонным блоком во время ремонтных работ

Во Львове на территории детского садика произошел трагический несчастный случай. Во время выполнения ремонтных работ бетонная плита упала на 24-летнего парня, в результате чего он погиб. Инцидент произошел около 13:00 - как раз, когда дети спали во время "тихого часа". Об этом говорится в сюжете "Свідок НТН".

Трое работников занимались ремонтом стены на территории дошкольного заведения. Внезапно на одного из них упал бетонный блок. На крик сбежались работники детсада и прохожие. Андрей под плитой еще дышал. Люди до приезда медиков пытались его вытащить, но безуспешно. 

Спасатели при помощи пневматической подушки подняли бетонную плиту. Врачам, к сожалению, спасти жизнь молодому человеку не удалось.

Как рассказала директор садика, работник еще дышал, около получаса его пытались реанимировать. По ее словам, молодой человек был вежливый, и "чувствовалось тепло в душе". 

 

Во Львове в детском саду произошел трагический несчастный случай (Фото: скриншот)

В момент несчастного случая дети спали. Садик посещают 100 малышей в возрасте от 3 до 6 лет. Место, где проводились ремонтные работы, огорожено - туда маленьких воспитанников не пускают.

Полиция выясняет детали происшествия и проверяет, были ли соблюдены необходимые меры безопасности во время ремонта.  

 Во Львове на территории детсада погиб 24-летний мужчина (Видео: YouTube / Свідок НТН)

Как сообщалось ранее, недавно на Закарпатье 5-летний мальчик в детском саду сломал обе руки. Воспитателей в это время отвлек политик со своей предвыборной агитацией. 

Также мы писали о том, что 1 июля под Запорожьем дедушка отправился забирать внучку из детского садика, но что-то пошло не так, и воспитатели передали ему не того ребенка, а затем из-за "похищения" был поднят весь личный состав Нацполиции округа.

Добавим, что ранее в Киеве произошел неприятный инцидент - пьяный мужчин порезал ребенку руки на детской площадке.

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Новости Украины Львовдетский саднесчастный случай
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