Во Львове студентка убила новорожденную дочь: суд вынес мягкий приговор

Во Львове студентка родила ребенка на съемной квартире, а потом положила новорожденную девочку в пакет и дала ей задохнуться. Девушка пошла под суд, но вместо тюрьмы отделалась легким наказанием.

Трагедия произошла в феврале 2020 года. 20-летняя студентка Украинской академии книгопечатания родила девочку в ванной комнате съемной квартиры. А после этого – она убила ребенка. Об этом пишет издание "Факты".

"29 февраля 2020 года, находясь в ванной комнате съемной квартиры, обвиняемая самостоятельно, без помощи медиков и посторонних лиц родила девочку, которая была жива и жизнеспособна. Сразу после родов у Наталии возник умысел убить своего ребенка. Она достала из себя плаценту, перерезала ножницами пуповину, положила девочку в полиэтиленовый пакет и завязала его, тем самым лишив возможности ребенка самостоятельно дышать. Согласно выводам экспертов, смерть новорожденного наступила в результате механической асфиксии в замкнутом пространстве", - говорится в материалах дела.

Пакет с трупом новорожденного ребенка девушка засунула в рюкзак и спрятала в шкафу. Но уже 1 марта этот рюкзак обнаружили соседки по квартире и вызвали сначала медиков, а те – полицию.

На суде обвиняемая признала свою вину полностью. Она утверждала, что ребенок был мертвым при рождении и не подавал признаков жизни. Судьи признали Наталью виновной в умышленном убийстве новорожденного ребенка.

Однако наказание ей дали очень мягкое и судьи приняли во внимание возраст обвиняемой, отсутствие судимостей и сведений о лечении в наркологическом и психоневрологических диспансерах. Также было принято во внимание искреннее раскаяние и активное содействие следователям во время следствия. Студентке назначили наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Винницей женщина убила новорожденного сына и спрятала труп в шкафу.