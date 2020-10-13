У Львові студентка вбила новонароджену дочку: суд виніс м'який вирок

У Львові студентка народила дитину на орендованій квартирі, а потім поклала новонароджену дівчинку в пакет і дала їй задихнутися. Дівчина пішла під суд, але замість в'язниці відбулася легким покаранням.

Трагедія сталася в лютому 2020 року. 20-річна студентка Української академії друкарства народила дівчинку у ванній кімнаті знімної квартири. А після цього – вона вбила дитину. Про це пише видання "Факти".

"29 лютого 2020 року, перебуваючи у ванній кімнаті знімної квартири, обвинувачена самостійно, без допомоги медиків і сторонніх осіб народила дівчинку, яка була жива і життєздатна. Відразу після пологів у Наталії виник умисел вбити свою дитину. Вона дістала з себе плаценту, перерізала ножицями пуповину, поклала дівчинку в поліетиленовий пакет і зав'язала його, тим самим позбавивши можливості дитину самостійно дихати. Згідно з висновками експертів, смерть немовляти настала в результаті механічної асфіксії в замкнутому просторі", - йдеться у матеріалах справи.

Пакет з трупом немовляти дівчина засунула в рюкзак і сховала у шафі. Але вже 1 березня цей рюкзак виявили сусідки по квартирі та викликали спочатку медиків, а ті – поліцію.

На суді обвинувачена визнала свою провину повністю. Вона стверджувала, що дитина була мертвою при народженні й не подавала ознак життя. Судді визнали Наталю винною в умисному вбивстві новонародженої дитини.

Проте покарання їй дали дуже м'яке і судді взяли до уваги вік обвинуваченої, відсутність судимостей та відомостей про лікування у наркологічному та психоневрологічних диспансерах. Також було взято до уваги щире каяття та активне сприяння слідчим під час слідства. Студентці призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Вінницею жінка вбила новонародженого сина і сховала труп у шафі.