Мать прятала мертвого младенца в шкафу почти неделю: детали трагедии под Винницей

Под Винницей мать продержала мертвого младенца в шкафу почти неделю (коллаж: РБК-Украина)

Девушка скрывала беременность от сожителя и родных

Под Винницей горе-мать 9 месяцев скрывала свою беременность от молодого человека и родственников, и после родов, которые также скрывала, решила избавиться от малыша. Жуткий инцидент произошел в поселке Чечельник, что в Винницкой области. 22-летняя девушка жестоко убила своего новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как сообщается, горе-мать избавилась от младенца, оставив его в шкафу замотанным в простыни.

"Плохое самочувствие заставило 22-летнюю женщину обратиться к врачам. Во время медицинского осмотра выяснилось, что пациентка в послеродовом состоянии", — рассказали правоохранители.

Начальник Чечельницкого отделения полиции Романа Басалыга рассказал, что сообщение о поступлении в больницу женщины в послеродовом состоянии было передано правоохранителям 15 сентября. Еще тогда девушка не могла объяснить, куда она дела младенца.

"Полицейским женщина подтвердила факт рождения ребенка. Рассказала, что родила мальчика. Беременность была нежелательной, поэтому она ее тщательно скрывала от сожителя и родных. Ребенка роженица замотала в простыню и спрятала в квартире в шкафу. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии", — рассказал Басалыга.

Сейчас идет расследование по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после них). За такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

"Решается вопрос об объявлении женщине о подозрении и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — рассказали в полиции.

О том где и как девушка родила ребенка — неизвестно.

Напомним, что ранее в Одессе горе-мать на глазах у прохожих избила двухлетнего сына до сотрясения мозга.

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