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Во Львове сожгли авто известной журналистки: появилось видео

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 11:09
Во Львове сожгли авто известной журналистки: появилось видео
Во Львове сожгли авто журналистки Галины Терещук (фото: коллаж РБК-Украина)

В сети появилось видео поджога авто Галины Терещук

Во Львове сожгли авто Галины Терещук - журналистки Радио Свобода. Инцидент произошел ночью с 29 на 30 января. Ранее в сеть выложили фото, теперь было обнародовано также и видео.

Ролик был размещен на YouTube-канале. На кадрах видно, как неизвестный мужчина подкладывает к лобовому стеклу машины журналистки пакеты, поджигает их и убегает.

По данным журналистов, поджигатель до сих пор не задержан, а его личность не установлена.

К слову, сосед рассказывал, как из своего окна спросил у человека, зачем он это делает. Тот ответил, что хочет спалить только одну машину. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что неизвестные сожгли дотла авто одной из основательниц общественной организации "Батьки SOS" Алены Парфеновой. Активистка опубликовала фото и рассказала, что утром пришла к своей машине и увидела, что она полностью уничтожена огнем.

По предварительной информации, возгорание произошло внутри автомобиля из-за короткого замыкания, но Парфенова отметила, что ей часто поступали угрозы, поэтому она связывает инцидент со своей общественной деятельностью.

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