ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мне годами поступали угрозы: известной активистке сожгли автомобиль

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 14:33
Мне годами поступали угрозы: известной активистке сожгли автомобиль
Общественной активистке сожгли авто (Коллаж РБК-Украина)

Алена Парфенова сообщила, что машину могли сжечь из-за ее деятельности

Известная активистка, одна из основательниц общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова сообщила, что в ночь на 20 декабря сгорел ее автомобиль. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Алена Парфенова сообщила, что она пока не знает, что именно произошло. Ночью она обнаружила, что от ее автомобиля остались только угли.

"Я не знаю, что случилось, но оперативно-следственная группа говорит, что похоже на поджог. Вчера была у меня машина, а это утро 20.12.2019", - написала активистка на своей странице и опубликовала фото.

Мне годами поступали угрозы: известной активистке сожгли автомобиль

Руководительнице "Батьки SOS" сожгли автомобиль (Фото: facebook.com/alena.parfonova)

По предварительной информации, возгорание произошло внутри автомобиля из-за короткого замыкания.

"Там предварительное заключение ГСЧС, что возгорание произошло внутри вследствие замыкания. Будет еще окончательный вывод ГСЧС, и тогда уже будет известна окончательная квалификация", - рассказали полицейские в комментарии для "Радио Свобода".

Алена Парфенова сообщила, что ей ранее уже поступали угрозы и неоднократно и она их связывает со своей общественной деятельностью.

"На данный момент версий, почему это случилось, у меня нет. Наверное, кому-то перешла дорогу за эти все пять лет борьбы с поборами. Я это понимаю, но, чтобы сказать что-то конкретно, не могу. Мне годами поступали угрозы. Говорили: "Ты же не бессмертная, подумай про семью, у тебя же ребенок", - рассказала Парфенова в комментарии для BBC News Украина.

Полиция переквалифицировала производство после смерти волонтера в Бахмуте В Одесской области сожгли автомобиль чиновника таможни
Новости Украины поджогактивисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь