ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве сожгли авто редактора канала TVI: все подробности

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 11:34
В Киеве сожгли авто редактора канала TVI: все подробности
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Авто политолога не подлежит восстановлению

Автомобиль известного политолога из Крыма, главредактора канала TVI Владимира Егорова подпалили 12 мая, ночью. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Егоров предполагает, что неизвестные подожгли его машину утром, пока все спали. Политолог уверен, что связано данное происшествие с его профессиональной деятельностью. К счастью, пострадавших обнаружено не было. Однако есть и менее приятная новость: авто восстановлению не подлежит.

"Поджог в воскресенье в 4:30. Подло, тайком, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно", - добавил он.

Пользователи были шокированы произошедшим. Многих смутил тот факт, что злоумышленники могли таким образом лишить невинных людей жизни;

  • Кошмар! Но машину можно купить новую. А вот жизнь и здоровье - нет.
  • Жесть, надеюсь злоумышленники будут наказаны.

К слову, политолог также отметил в комментариях, что угроз в последнее время не поступало, однако догадки, кто мог пойти на подобный поступок, - есть. Сейчас работает следственная группа.

Ранее мы писали, что под Днепром священник сбил женщину на переходе.

Напомним, что штрафы за "евробляхи" начнутся с 24 мая. Парламент решил подойти к проблеме со всей серьезностью, ужесточив наказания вплоть до конфискации. Однако украинцы не намерены с этим мириться и уже заявляют о будущих протестах.

В Ровно сожгли автомобиль секретаря горсовета Политическая акция: в Киеве сожгли автомобиль депутата (фото, видео)
Новости Украины поджег
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь