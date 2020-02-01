У Львові спалили авто відомої журналістки: з'явилося відео

У Львові спалили авто журналістки Галини Терещук (фото: коллаж РБК-Украина)

У мережі з'явилося відео підпалу авто Галини Терещук

У Львові спалили авто Галини Терещук - журналістки Радіо Свобода. Інцидент стався вночі з 29 на 30 січня. Раніше в мережу виклали фото, тепер було оприлюднено також і відео.

Ролик був розміщений на YouTube-каналі. На кадрах видно, як невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх, а потім тікає.

За даними журналістів, палій досі не затриманий, а його особа не була встановлена.

До слова, сусід розповідав, як зі свого вікна запитав у порушника, навіщо він це робить. Той відповів, що хоче спалити тільки одну машину. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, що невідомі спалили дотла авто однієї із засновниць громадської організації "Батьки SOS". Активістка опублікувала фото і розповіла, що вранці прийшла до своєї машини та побачила, що вона повністю знищена вогнем.

За попередньою інформацією, займання сталося всередині автомобіля через коротке замикання, але Парфьонова зазначила, що їй часто надходили погрози, тому вона пов'язує інцидент зі своєю громадською діяльністю.